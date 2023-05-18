Сбербанк зовет предпринимателей работать на Индийском рынке

В работе с зарубежными рынками Сбербанк ориентируется на страны Азии и Ближнего зарубежья.

— Хочу анонсировать, что мы ведем работу в национальных валютах, причем в бóльших объемах, чем в прошлом году. В первом квартале наши клиенты вышли на объемы закупок в Индии, сопоставимые с результатами за весь 2022 год, — сообщил управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов. — 24 мая мы будем проводить большое мероприятие для экспортеров, желающих работать на рынке Индии, у Сбера в этой стране открыт филиал. Это очень интересный рынок, на который раньше мало кто смотрел. Выход на него открывает новые возможности для тех, кто зайдет первым, найдет свою нишу — он получит серьезные преимущества. Индия интересна не только по тем общепринятым категориям, которыми мы привыкли думать. Там очень серьезная и перспективная палитра товаров.