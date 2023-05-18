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Сбербанк зовет предпринимателей работать на Индийском рынке

  • 18/05/2023, 16:45
Выход на него открывает новые возможности для тех, кто зайдет первым, уверены в банке.

Сбербанк зовет предпринимателей работать на Индийском рынкеВ работе с зарубежными рынками Сбербанк ориентируется на страны Азии и Ближнего зарубежья.

— Хочу анонсировать, что мы ведем работу в национальных валютах, причем в бóльших объемах, чем в прошлом году. В первом квартале наши клиенты вышли на объемы закупок в Индии, сопоставимые с результатами за весь 2022 год, — сообщил управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов. — 24 мая мы будем проводить большое мероприятие для экспортеров, желающих работать на рынке Индии, у Сбера в этой стране открыт филиал. Это очень интересный рынок, на который раньше мало кто смотрел. Выход на него открывает новые возможности для тех, кто зайдет первым, найдет свою нишу — он получит серьезные преимущества. Индия интересна не только по тем общепринятым категориям, которыми мы привыкли думать. Там очень серьезная и перспективная палитра товаров.

Что касается Китая, то Сбер работает с юанями с теми компаниями, которые занимаются экспортом и импортом с КНР. Банк также оказывает поддержку в поиске партнеров для предпринимателей, которые выходят на рынки Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация финансы Сбербанк Николай Шилов Сбер банки


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