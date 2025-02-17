Бизнес все чаще внедряет практику безналичных вознаграждений

В последнее время возможность оставлять чаевые стала доступна во множестве различных сервисов. Эта практика, начавшаяся в индустрии гостеприимства, постепенно проникает и в другие области, создавая культуру безналичных вознаграждений.

В России объем онлайн-чаевых продолжает расти. По данным аналитического центра «Чек индекс» «Платформы ОФД», в 2024 году россияне стали на 18% чаще оставлять чаевые, а их средний размер увеличился на 29%. Наиболее распространенными получателями чаевых остаются бармены, официанты, работники гостиниц, а также водители такси, курьеры, тренеры и мастера салонов красоты.

Согласно информации речевой аналитики MTS AI, многие мобильные абоненты также высказывают желание благодарить сотрудников за качественное обслуживание. Этот интерес подтвердился в пилотном проекте экосистемы МТС: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1 551 рубль.