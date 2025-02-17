Бизнес все чаще внедряет практику безналичных вознаграждений

В последнее время возможность оставлять чаевые стала доступна во множестве различных сервисов. Эта практика, начавшаяся в индустрии гостеприимства, постепенно проникает и в другие области, создавая культуру безналичных вознаграждений.
В России объем онлайн-чаевых продолжает расти. По данным аналитического центра «Чек индекс» «Платформы ОФД», в 2024 году россияне стали на 18% чаще оставлять чаевые, а их средний размер увеличился на 29%. Наиболее распространенными получателями чаевых остаются бармены, официанты, работники гостиниц, а также водители такси, курьеры, тренеры и мастера салонов красоты.
Согласно информации речевой аналитики MTS AI, многие мобильные абоненты также высказывают желание благодарить сотрудников за качественное обслуживание. Этот интерес подтвердился в пилотном проекте экосистемы МТС: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1 551 рубль.
— Мы стремимся улучшать клиентский опыт через внедрение новых решений, — сообщила вице-президент МТС по клиентскому опыту и сервису Татьяна Мудрецова. — Система чаевых помогает укрепить эмоциональную связь между клиентами и сотрудниками.
Фото: ru.freepik.com/Автор: cookie_studio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru