Участники рынка стройматериалов сокращают производство в Сибири

В декабре 2024 — январе 2025 года динамика промышленного производства в регионах Сибири оказалась более слабой, чем в России в целом. По мнению аналитиков Банка России, во многом это было обусловлено сокращением выпуска в угольной отрасли на фоне низких экспортных цен и дефицита провозных мощностей железнодорожной инфраструктуры.
— У добывающего сектора сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита как в западном, так и в восточном направлениях. Соответственно, наблюдаются проблемы с прибыльностью и рентабельностью, — ранее отмечали в правительстве Новосибирской области.
Об ослаблении спроса говорят и производители стройматериалов, которые в итоге снизили объем производства.
— Крупнейший за Уралом производитель цемента (объединяет мощности пяти сибирских заводов) в 2024 году сократил производство на 2,7% в годовом выражении из-за снижения спроса на стройматериалы во втором полугодии после завершения массовой льготной ипотеки, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.
На этом сегменте рынка ситуацию также усугубляет нарастающий дефицит провозных мощностей железных дорог.
— По мнению производителя, доставлять готовую продукцию заказчикам и сырье для ее производства становится все сложнее. В результате загрузка производственных мощностей сибирских цементных заводов сократилась до 59% в 2024 г. после 61% в 2023 году, — подчеркнули аналитики банка.
Ранее о сложностях с вывозом продукции по РЖК редакции Infopro54 рассказывал управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
— С июня 2024 года отмечаем снижение потребления цемента в Сибирском федеральном округе, который до этого на протяжении 13 месяцев показывал рост. Российский рынок также начал снижаться с июня 2024-го, возобновил рост в сентябре, но с ноября фиксируем падение емкости, — констатировал эксперт.
О сокращении производства аналитикам Сибирского ГУ ЦБ рассказали многие представители отрасли:
— При этом поддержку выпуску стройматериалов оказывают реализация федеральных программ по созданию социальной инфраструктуры, строительство ряда промышленных и логистических комплексов, а также повышенный спрос в сегменте ИЖС, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.
Отметим, что в Новосибирской области доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек в Новосибирской области из года в год увеличивается. По данным регионального Минстроя, в 2024 году из 2 630 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, на ИЖС приходится более 40% (996 тысяч кв. метров).
В пищевой промышленности Сибири ситуация оказалась более благоприятной для бизнеса. В четвертом квартале 2024 года производство на предприятиях отрасли увеличилось в среднем на 6% в годовом выражении за счет устойчиво высокого потребительского спроса, импортозамещения, госзаказа.
О позитивных трендах рассказали многие участники рынка:
— При этом второе полугодие оказалось сложным для отрасли из-за дефицита сырого молока и роста его стоимости. В результате отдельные компании вынужденно снизили объем переработки и ограничили ассортимент, — пояснили аналитики банка.
Напомним, в январе стоимость килограмма сливочного масла в январе 2025 года в Новосибирской области перевалила за 1300 рублей.
О сохранении роста спроса за счет замещения ушедших брендов сообщили большинство сибирских производителей упаковки. На эту динамику в 4 квартале 2024 года также оказывали влияние развитие локальных брендов и собственных торговых марок ретейлеров, увеличение потребления фасованной/упакованной продукции.
— Растущий спрос по всей линейке выпускаемой продукции приводит к дефициту готовой продукции и появлению очередей на заказы, что позволяет компании повышать цены в ответ на рост издержек, — сообщили в Банке России.
При этом помимо внутреннего рынка производитель расширяет свое присутствие в Центральной Азии.
В 2024 году существенно расширил ассортимент и увеличил выпуск сибирский производитель тарного картона и упаковки. Основное производство компании рассчитано на крупные партии. Но с развитием интернет-торговли у местных товаропроизводителей вырос спрос и на небольшие партии. Поэтому во втором полугодии компания запустила новый цех для малообъемных и срочных заказов.
— Инвестиционная активность производителей упаковки — это естественная реакция компаний на растущий спрос, который превышает возможности нарастить выпуск готовой продукции. Например, крупный сибирский производитель стеклотары в ближайшее время собирается установить еще одну производственную линию. За счет этого выпуск стеклоизделий вырастет сразу на 15%. А сибирский производитель тарного картона и упаковки в прошлом году уже запустил цех для срочных и малообъемных заказов. Здесь дополнительно повлияло развитие интернет-торговли, — заявила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
В опросе в январе 2025 года приняли участие 14 793 предприятия из всех регионов России.
Ранее редакция сообщала о том, что вызовами 2024 года стали ключевая ставка и дефицит кадров.
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