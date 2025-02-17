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Участники рынка стройматериалов сокращают производство в Сибири

  • 17/02/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Участники рынка стройматериалов сокращают производство в Сибири
Эксперты Сибирского ЦБ рассказали о том, какие отрасли в округе начали испытывать проблемы, а какие активно развиваются

У добывающих компаний проблемы с рентабельностью

В декабре 2024 — январе 2025 года динамика промышленного производства в регионах Сибири оказалась более слабой, чем в России в целом. По мнению аналитиков Банка России, во многом это было обусловлено сокращением выпуска в угольной отрасли на фоне низких экспортных цен и дефицита провозных мощностей железнодорожной инфраструктуры.

— У добывающего сектора сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита как в западном, так и в восточном направлениях. Соответственно, наблюдаются проблемы с прибыльностью и рентабельностью, — ранее отмечали в правительстве Новосибирской области.

Производители стройматериалов ужимаются

Об ослаблении спроса говорят и производители стройматериалов, которые в итоге снизили объем производства.

— Крупнейший за Уралом производитель цемента (объединяет мощности пяти сибирских заводов) в 2024 году сократил производство на 2,7% в годовом выражении из-за снижения спроса на стройматериалы во втором полугодии после завершения массовой льготной ипотеки, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

На этом сегменте рынка ситуацию также усугубляет нарастающий дефицит провозных мощностей железных дорог.

— По мнению производителя, доставлять готовую продукцию заказчикам и сырье для ее производства становится все сложнее. В результате загрузка производственных мощностей сибирских цементных заводов сократилась до 59% в 2024 г. после 61% в 2023 году, — подчеркнули аналитики банка.

Ранее о сложностях с вывозом продукции по РЖК редакции Infopro54 рассказывал управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

— С июня 2024 года отмечаем снижение потребления цемента в Сибирском федеральном округе, который до этого на протяжении 13 месяцев показывал рост. Российский рынок также начал снижаться с июня 2024-го, возобновил рост в сентябре, но с ноября фиксируем падение емкости, — констатировал эксперт.

О сокращении производства аналитикам Сибирского ГУ ЦБ рассказали многие представители отрасли:

  • Из-за спада спроса на покупку квартир компании по производству строительных металлоконструкций заявили, что в IV квартале строительные организации массово отказывались от предзаказов на продукцию. Это привело к затовариванию складов — отказы составили порядка 30% от ранее заказанного объема.
  • Производитель кирпича сообщил, что в IV квартале произвел только треть от возможного объема выпуска.
  • В связи с сокращением заказов производитель кровельных материалов уменьшил количество рабочих смен.
  • Комбинат по производству железобетонных изделий – объем инвестиций, отказавшись от проектов по расширению производства.
  • Охлаждение спроса на продукцию отмечает и крупный производитель теплоизоляционных материалов.

— При этом поддержку выпуску стройматериалов оказывают реализация федеральных программ по созданию социальной инфраструктуры, строительство ряда промышленных и логистических комплексов, а также повышенный спрос в сегменте ИЖС, — отметили в Сибирском ГУ ЦБ.

Отметим, что в Новосибирской области доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек в Новосибирской области из года в год увеличивается.  По данным регионального Минстроя, в 2024 году из 2 630 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, на ИЖС приходится более 40% (996 тысяч кв. метров).

Пищевка «в плюсе»

В пищевой промышленности Сибири ситуация оказалась более благоприятной для бизнеса. В четвертом квартале 2024 года производство на предприятиях отрасли увеличилось в среднем на 6% в годовом выражении за счет устойчиво высокого потребительского спроса, импортозамещения, госзаказа.

О позитивных трендах рассказали многие участники рынка:

  • Крупный мясоконсервный комбинат в IV квартале нарастил выпуск и объемы продаж более чем на 10% за год. Представитель отрасли сообщил о расширении спроса и, соответственно, производства в сегменте готовых блюд и мясных полуфабрикатов.
  • Хороший потенциал для развития со стороны внутреннего спроса и экспортных возможностей отметили крупные производители молочной продукции.
  • Повышенный спрос, в том числе экспортный, отметили производители сыра, растительных и животных масел, кондитерских изделий, а также мороженого. Так в 2024 году экспортные поставки сибирских сыров выросли в 2 раза в годовом выражении.
  • О двузначных темпах роста объема продаж сообщил крупный сибирский производитель кондитерских изделий.
  • Компания по производству мороженого сообщила об увеличении экспорта почти в три раза к 2023 году. В 2025 году производитель планирует нарастить внешние поставки еще на 15%.

— При этом второе полугодие оказалось сложным для отрасли из-за дефицита сырого молока и роста его стоимости. В результате отдельные компании вынужденно снизили объем переработки и ограничили ассортимент, — пояснили аналитики банка.

Напомним, в январе стоимость килограмма сливочного масла в январе 2025 года в Новосибирской области перевалила за 1300 рублей.

В упаковке сформировался дефицит

О сохранении роста спроса за счет замещения ушедших брендов сообщили большинство сибирских производителей упаковки. На эту динамику в 4 квартале 2024 года также оказывали влияние развитие локальных брендов и собственных торговых марок ретейлеров, увеличение потребления фасованной/упакованной продукции.

— Растущий спрос по всей линейке выпускаемой продукции приводит к дефициту готовой продукции и появлению очередей на заказы, что позволяет компании повышать цены в ответ на рост издержек, — сообщили в Банке России.

При этом помимо внутреннего рынка производитель расширяет свое присутствие в Центральной Азии.

В 2024 году существенно расширил ассортимент и увеличил выпуск сибирский производитель тарного картона и упаковки. Основное производство компании рассчитано на крупные партии. Но с развитием интернет-торговли у местных товаропроизводителей вырос спрос и на небольшие партии. Поэтому во втором полугодии компания запустила новый цех для малообъемных и срочных заказов.

— Инвестиционная активность производителей упаковки — это естественная реакция компаний на растущий спрос, который превышает возможности нарастить выпуск готовой продукции. Например, крупный сибирский производитель стеклотары в ближайшее время собирается установить еще одну производственную линию. За счет этого выпуск стеклоизделий вырастет сразу на 15%. А сибирский производитель тарного картона и упаковки в прошлом году уже запустил цех для срочных и малообъемных заказов. Здесь дополнительно повлияло развитие интернет-торговли, — заявила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

В опросе в январе 2025 года приняли участие 14 793 предприятия из всех регионов России.

Ранее редакция сообщала о том, что вызовами 2024 года стали ключевая ставка и дефицит кадров

Фото freepik, автор: freepik, создано с помощью ИИ.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : производство Банк России


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