На месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске создадут зеленую зону

В ходе оперативного совещания в правительстве мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил создать зеленую зону на месте дома, где в 2023 году произошёл взрыв газа.

— В феврале-марте планируем провести публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка, чтобы отнести эту территорию к зоне рекреации. После этого можно вносить изменения в генеральный план Новосибирска и планировать создание новой зеленной зоны, — подчеркнул глава города.

Напомним, утром 9 февраля 2023 года в доме № 39 по улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв бытового газа. В результате начался пожар, два подъезда здания частично обрушились. В результате трагедии погибли 15 человек, ещё 11 получили ранения. Ущерб, причинённый жильцам дома, оценивался более чем в 360 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Кавуна и Ирины Урбах, которые проходят по делу в качестве обвиняемых. Как сообщили в СУ СКР по региону, они представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и проводили техническое обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома.

В ноябре прошлого года суд признал обоих виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

Кавуну назначено наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Урбах — 10 лет лишения свободы также в колонии общего режима.

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