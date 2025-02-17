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На месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске создадут зеленую зону

  • 17/02/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
На месте взорвавшегося дома на Линейной планируется зеленая зона в Новосибирске
Мэрия города запланировала проведение публичных слушаний по вопросу изменения назначения земельного участка

В ходе оперативного совещания в правительстве мэр Новосибирска Максим Кудрявцев предложил создать зеленую зону на месте дома, где в 2023 году произошёл взрыв газа.

— В феврале-марте планируем провести публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка, чтобы отнести эту территорию к зоне рекреации. После этого можно вносить изменения в генеральный план Новосибирска и планировать создание новой зеленной зоны, — подчеркнул глава города.

Напомним, утром 9 февраля 2023 года в доме № 39 по улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв бытового газа. В результате начался пожар, два подъезда здания частично обрушились. В результате трагедии погибли 15 человек, ещё 11 получили ранения. Ущерб, причинённый жильцам дома, оценивался более чем в 360 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Евгения Кавуна и Ирины Урбах, которые проходят по делу в качестве обвиняемых. Как сообщили в СУ СКР по региону, они представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и проводили техническое обслуживание газовых плит в нескольких квартирах дома.

В ноябре прошлого года суд признал обоих виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

Кавуну назначено наказание в виде 10 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а Урбах — 10 лет лишения свободы также в колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала о том, что в федеральную собственности вернули часть береговой полосы Обского моря. Частник ограничил свободный доступ к воде, выяснили в прокуратуре.

Источник фото: архив, предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : зеленая зона взрыв на Линейной


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