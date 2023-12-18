Бизнесмен из Новосибирска развел заключенных на 760 тысяч рублей

Ушлый директор коммерческой организации заключил договор с исправительной колонией № 9 в Новосибирской области о предоставлении рабочих мест осужденным, приговоренным к обязательным работам.

Но каждый раз, когда на предприятие приходили люди из тюрьмы, руководитель заявлял, что свободных вакансий нет, но он был готов пойти им навстречу. Мужчина предлагал соискателям самостоятельно трудоустроиться, а сам обещал им исправно отмечать их в табеле и отчитываться перед колонией. За свою услугу он брал от 1,5 тысяч рублей в день с человека.

― Руководитель общества получил коммерческий подкуп от 5 осужденных в общей сумме 760 тысяч рублей за передачу заведомо ложных сведений о выполнении ими трудовой функции в организации подсудимого, а не в иных организациях, в которые осужденные были устроены самостоятельно в период отбывания наказания, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Возможно, такая преступная схема продолжала бы приносить доход ее автору, но в определенный момент сибиряка сгубила жадность, и он поднял свой тариф. Кто-то из подопечных стал платить плохо и тогда директор начал ему угрожать.

― Обещал, что напишет в колонию и осужденного снова отправят в тюрьму. Обычно такие угрозы хорошо действовали на подопечных, но кто-то все-таки осмелился и пожаловался сам, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

В результате директора разоблачили. Позже выяснилось, что он уже был ранее судим за организацию незаконной миграции. И в этот раз ему не удалось уйти от ответственности.