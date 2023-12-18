В ДТП с двумя машинами пострадали школьницы в Новосибирске

В Новосибирске две девочки пострадали в аварии с «Лексусом» и «Нивой Шевроле» по пути в школу. Инцидент произошел в 7 утра 18 декабря в Октябрьском районе города.

По информации ГИБДД, «Шевроле-Нива» под управлением 63-летнего водителя двигалась со стороны улицы Лазурной в сторону Гусинобродского шоссе и водитель не справился с управлением. Возле дома №20 он вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лексус RX 350», за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали две девочки 7 и 9 лет.

Обе школьницы доставлены в медучреждение, их осматривают врачи.

— На месте ДТП работает наряд ДПС, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в городском ГИБДД.

Ранее редакция сообщала о том, что трое детей-пешеходов пострадали в ДТП в Новосибирске 2 ноября.