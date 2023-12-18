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Украл и съел: любителя паровых мантов задержали в Новосибирске

  • 18/12/2023, 15:44
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Украл и съел: любителя паровых мантов задержали в Новосибирске
Голодный вор пообедал в магазине готовой еды и отказался платить.

Житель Новосибирска съел две упаковки мантов в супермаркете готовой еды. Но платить отказался. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Странный случай произошел вечером 15 декабря. Бойцы ГБР приехали на вызов в один из супермаркетов на улицу Бориса Богаткова. В магазине бойцам указали на молодого парня. Охранник рассказал, что посетитель съел паровые манты. До приезда группы он успел проглотить 2 упаковки: а это целых 10 штук.

После трапезы парень отправился на выход, не заплатив ни рубля.

Уже в присутствии бойцов ГБР сытый нарушитель предпочёл рассчитаться, после чего был отпущен.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подключилась к ситуации с избиением школьницы в Новосибирске.

Фото со страницы агентства безопасности «Гвардия» в Вконтакте 

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Паровые манты Задержан Гвардия


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