Украл и съел: любителя паровых мантов задержали в Новосибирске

Житель Новосибирска съел две упаковки мантов в супермаркете готовой еды. Но платить отказался. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

Странный случай произошел вечером 15 декабря. Бойцы ГБР приехали на вызов в один из супермаркетов на улицу Бориса Богаткова. В магазине бойцам указали на молодого парня. Охранник рассказал, что посетитель съел паровые манты. До приезда группы он успел проглотить 2 упаковки: а это целых 10 штук.

После трапезы парень отправился на выход, не заплатив ни рубля.

Уже в присутствии бойцов ГБР сытый нарушитель предпочёл рассчитаться, после чего был отпущен.

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