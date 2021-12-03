Бизнесмена накажут за недоплату 14 млн рублей таможенных пошлин при экспорте семян рапса

Оперативники выявили серию фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай семян рапса, сообщает пресс-служба СТУ. В общей сложности с февраля по март текущего года было экспортировано 1,2 тысячи тонн продукции, еще 450 тонн семян рапса таможенники успели задержать.

По данным ведомства, при декларировании сибирская фирма-экспортер представляла в Сибирскую электронную таможню фиктивные договоры купли-продажи товара на внутреннем рынке, а также указывала в документах недостоверные характеристики продукции. Пригодные для пищевого использования семена рапса выдавались за более дешевые, предназначенные для промышленной переработки, ставка вывозной таможенной пошлины на которые значительно ниже. Доказать это удалось после повторной экспертизы образцов, представленных экспортером в Россельхознадзор и изъятых УФСБ России по Красноярскому краю.

— Организатором и выгодоприобретателем совершаемых преступлений оказался проживающий в городе Омске 38-летний иностранный гражданин, много лет занимавшийся бизнесом в Сибири. Формально бизнесмен не имел никакого отношения к совершенным экспортным операциям, поскольку действовал через подставных лиц, отметили в СТУ.

Мужчина написал явку с повинной, готов возместить ущерб в размере 14 млн рублей и понести наказание. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).

Семена рапса содержат рекордное количество масла, отходы переработки и зеленая масса растений также пригодны к использованию. За счет высокой рентабельности культуру широко применяют в пищевых, сельскохозяйственных и промышленных целях во всем мире. Масло семян гибридных сортов рапса по свойствам напоминает оливковое масло высокого качества. Из более дешевого рапса делается добротное техническое масло для смазочных материалов, а также чистое и экологичное топливо – биодизель.