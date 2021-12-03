К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

Около 34 тыс. счетов эскроу уже раскрыты, и более 160 млрд руб. средств с этих счетов направлена застройщикам, которые ввели финансируемые банком дома в эксплуатацию.

«Рынок финансирования качественных проектов высококонкурентный, а банки отдают предпочтение застройщикам с опытом. Размер заключенных сделок проектного финансирования в формате эскроу в ВТБ — около триллиона рублей. Мы ожидаем, что к концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд руб. Мы учитываем стратегические интересы наших индустриальных партнеров, предлагаем инструменты финансирования для вхождения в проект на самых ранних стадиях, а различные продукты позволяют нашим клиентам в отдельных случаях показывать годовой рост объемов строительства и продаж на уровне 40-50%», — говорит Роман Антощенков, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство, девелопмент» департамента по работе с клиентами рыночных отраслей.

Более четверти средств на счетах эскроу в банке в настоящее время приходится на строительные проекты компаний среднего и малого бизнеса. Клиенты этого сегмента, как и крупные игроки, активно работают через эскроу-счета и привлекают банковское финансирование.