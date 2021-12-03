АО «НЗПП Восток» вошел в тройку лучших предприятий высокой социальной ответственности в Новосибирске в статусе призера.

По итогам 2020 года признали 38 предприятий, соответствующих высоким требованиям конкурса.

Социальная ответственность на АО «НЗПП Восток» – это поддержка сотрудников предприятия через специальные программы и акции, направленные на заботу о здоровье, на мотивацию к трудовому процессу и к мероприятиям коллектива на досуге. Социальные условия на предприятиях оценивались в том числе и по 28 критериям, выраженным в экономических показателях.

Евгений Ильич Масленников, исполнительный директор АО «НЗПП Восток», отметил: