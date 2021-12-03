АО «НЗПП Восток» вошел в тройку лучших предприятий высокой социальной ответственности в Новосибирске в статусе призера.

По итогам 2020 года признали 38 предприятий, соответствующих высоким требованиям конкурса.
Социальная ответственность на АО «НЗПП Восток» – это поддержка сотрудников предприятия через специальные программы и акции, направленные на заботу о здоровье, на мотивацию к трудовому процессу и к мероприятиям коллектива на досуге. Социальные условия на предприятиях оценивались в том числе и по 28 критериям, выраженным в экономических показателях.
Евгений Ильич Масленников, исполнительный директор АО «НЗПП Восток», отметил:
«На предприятии сегодня работает около 1 000 человек. К нам приходит молодежь, часто дети сотрудников, которые «горят» развитием микроэлектроники и реализацией значимых для страны проектов. Мы уделяем значительное внимание решению социальных вопросов и развитию социальной инфраструктуры в интересах работников. Ключевыми элементами нашей стратегии являются и обеспечение социальной поддержки всех категорий работников, и фокус на удержание высокопрофессиональных специалистов. Я искренне рад получить эту награду, особенно, сейчас, когда предприятие выходит на новые виток технологического развития».
Фото предоставлено пресс-службой компании
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