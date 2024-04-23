Бизнесменов попросили помыть ларьки и убрать территорию в Новосибирске

Общегородской санитарный день в Новосибирске пройдет 27 апреля. И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов обратился к главам районных администраций с просьбой привлечь к субботнику всех хозяйствующих субъектов, а не только крупных.

— Необходимо, чтоб на любых нестационарных объектах люди вышли, прибрали вокруг объекта, помыли его хотя бы. У нас есть компании, у которых сеть НТО: встречайтесь с ними, призывайте участвовать в субботнике, — отметил чиновник. — Встречайтесь с управляющими компаниями, чтобы они убирали контейнерные площадки и площадки вокруг них.

Клемешов подчеркнул, что впервые в этом году мусор будет приниматься на полигон бесплатно в течение двух недель — до 5 мая.

— Такого еще не было никогда, но мусора много, особенно крупногабаритного. Это вам бонус для организации работы, — отметил и.о. главы города.

Кроме того, по его словам, дорожные организации должны провести уборку на объектах, где сейчас ведут ремонт: зона строительства четвертого моста, Октябрьский и Димитровский мосты и т.д.

— Нужно убрать мусор по обочинам, в лотковой части. Переговорите с подрядчиками — у нас три крупные организации, все вменяемые. Если нормально переговорить с руководителями, то работу можно организовать, — рекомендовал Клемешов.

По итогам работы по уборке города в субботу, 20 апреля, на полигоны были вывезены 1600 кубометров мусора.