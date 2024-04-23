Девочке с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы требуется реабилитация

Два года назад Вика Корчагина со своей семьей возвращалась из отпуска. В пути заднее колесо их автомобиля попало в яму и сломалось, машина перевернулась.

— Мы отделались ушибами, а Вика спала на заднем сиденье и была не пристегнута, вылетела в люк. Она получила перелом позвонков, сотрясение головного мозга, ушиб легкого, не могла пошевелиться. Дочке сделали операцию на позвоночнике в Центре Илизарова в Кургане, домой она приехала в лежачем состоянии. Благодаря курсам реабилитации Вика научилась сидеть, пересаживаться с кресла-каталки на кровать, стоять в вертикализаторе, переодеваться, — рассказывает мама Вики Кристина Руденко.

В настоящее время Вика передвигается в инвалидной коляске дома и на улице, перешла на домашнее обучение в школе, окончила девять классов, а сейчас учится веб-дизайну на онлайн-курсах.

— После травмы позвоночника у девочки возникли трудности с передвижением, она стала зависима от посторонней помощи в быту. Вика нуждается в курсе реабилитации. На занятиях физической терапией мы будем работать над укреплением мышц туловища и рук, учиться вставать у опоры. На занятиях с эрготерапевтом – осваивать новые навыки самообслуживания. При необходимости с Викой поработает психолог, — говорит Олег Прорвич, невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» (д. Райки, Московская область).

По данным Русфонда, стоимость курса реабилитации составляет 547 239 рублей. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мне пришлось уволиться, чтобы ухаживать за дочерью, работает только муж. Вика мечтает ходить! Помогите ей, пожалуйста! — просит Кристина.

Помочь Вике можно по ссылке.