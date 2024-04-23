Дополнительные средства на соцподдержку и развитие муниципалитетов были утверждены в региональном бюджете

По словам губернатора Андрея Травникова, весенние поправки преимущественно предназначены для финансирования начатых проектов, переходящих объектов, однако, были и дополнительные поправки, которые направлены на подкрепление помощи муниципалитетам, конкретно Новосибирску, на дорожную деятельность.

— В сумме столице мы добавляем 1,3 миллиарда рублей, 930 миллионов из резервного фонда, которые были предусмотрены на стадии принятия бюджета, плюс 400 миллионов министерство транспорта из дорожного фонда добавляет городу на приведение дорог в нормативное состояние, – отметил глава региона. — Также подготовлены решения для обеспечения выполнения новых федеральных инициатив, инициатив Президента по дополнительной социальной поддержке Героям Советского Союза, Российской Федерации, другим категориям, многодетным семьям.