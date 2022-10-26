Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Банк России предоставит возможность военнослужащим досрочно отказаться от ОСАГО и частично компенсировать стоимость страхового полиса, сообщили пресс-службе ведомства.

Как пояснили в регуляторе, чтобы получить компенсацию, необходимо досрочно расторгнуть договор со страховой компанией. После чего написать заявление на предоставление компенсации и направить его страховщикам.

Следует отметить, что сделать это может как сам военнослужащий, так и человек, у которого есть нотариально оформленная доверенность.

В ЦБ уточнили, что заявление можно подать двумя способами: лично в офисе компании либо онлайн, воспользовавшись личным кабинетом.

Как именно был оформлен сам полис ОСАГО при этом не имеет никакого значения.

Банк России также предложил обсудить проекты указаний об электронном урегулировании убытков по ОСАГО и двум другим обязательным видам страхования — ответственности перевозчиков и владельцев опасных объектов, что предусмотрено законом, который вступит в силу 15 июля следующего года.

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