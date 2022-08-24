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В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

  • 24/08/2022, 16:32
контрабанда леса
Девять человек задержаны, включая лидера преступного сообщества, один находится в международном розыске.

Уголовное дело об организации преступного сообщества возбудили в отношении обвиняемых в контрабанде леса в Иркутской области на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

— Следователем Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Также фигурантам инкриминируется незаконное образование юридических лиц, сбыт заведомо нелегально заготовленной древесины и легализация денежных средств, добытых преступным путем, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее, 15 июня, МВД России сообщало, что злоумышленники отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали организации в нарушение законодательства, а также совершали финансовые операции и иные сделки с полученными денежными средствами для придания правомерности своим действиям. В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность сообщников была выявлена и пресечена сотрудниками транспортной полиции во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней.

— В ходе предварительного расследования установлено, что в 2016 году на территории города Иркутска двое иностранных граждан возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения. Они привлекли восьмерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков, —говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

На сегодняшний день установлено, что с 2016 по 2021 год за пределы России обвиняемыми вывезено контрабандой более 202 тысяч кубических метров леса общей стоимостью свыше 1,4 миллиарда рублей.

— В настоящее время задержаны предполагаемый лидер и восемь активных участников преступного сообщества. Еще один иностранный гражданин, предположительно, являющийся вторым организатором криминальной деятельности, объявлен в межгосударственный розыск. Предварительное расследование продолжается, — сообщила Ирина Волк.

В Сибирской оперативной таможне уточнили, что что в отношении преступников ранее были возбуждены уголовные дела по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), после полиция объединила их в уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что сибирские таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы, которая вывезла из России в КНР более 45 тысяч кубометров древесины стоимостью свыше 260 млн рублей. 

Фото с сайта МВД Медиа

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Иркутск

Теги : экспорт преступное сообщество Контрабанда леса


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