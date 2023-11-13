«Бизнесмены платили исправно»: школьник развел на деньги коммерсантов из Новосибирска

Студенты и школьники, желая заработать на карманные расходы, часто становятся легкой наживой для опытных мошенников. Наивных ребят вписывают в преступную схему, последствия от которой могут серьезно повлиять на их будущую жизнь и карьеру. Свою печальную историю журналистам Infopro54 рассказал старшеклассник из Новосибирска Василий*.

«Меня взяли в Центробанк»

Вася растет и воспитывается в благополучной семье. Особой нужды в деньгах подросток не испытывает, но во время летних каникул загорелся идеей накопить на собственный автомобиль. Мысль устроиться на работу стала материальной, когда парень нашел в телеграм-канале приглашение на вакансию курьера. Компания казалось более чем солидной ― Центробанк.

― Мне сразу сказали, что официально трудоустроить меня не получится, так как я еще несовершеннолетний. Пообещали оформить, когда исполнится 18 лет. А пока на моей ставке значился другой человек. На зарплате это никак не должно было отражаться. Я радовался, что меня взяли в Центробанк, ― говорит ученик.

Задачи Васе ставили вполне посильные. Куратор скидывал ему документы с печатями и подписями и список адресов. Школьнику нужно было доставить документы, забрать деньги у бизнесменов. К обязанностям юный курьер подошел со всей ответственностью. Мотался целыми днями по городу, отдавал бумаги и забирал конверты. Потом ему было нужно в банкоматах переводить полученные деньги на различные счета, а часть суммы работодатель разрешал оставлять себе в качестве зарплаты. Так Вася зарабатывал от тысячи до десяти в день. Для ученика это вполне приличный доход.

Родителям о тонкостях заработка сын не рассказывал. А они даже не подозревали, в какую мошенническую схему был втянут их ребенок.

Обман раскрылся

Пока Василий искренне считал, что сотрудничает с Центробанком, некоторые бизнесмены осознали, что их просто развели на деньги.

История закончилась, когда старшеклассника задержали полицейские. Родители были в ужасе, а сам подросток недоумевал от происходящего.

― Правоохранители объяснили, что это стандартная мошенническая схема. Коммерсантам сначала звонили, пугали их блокировкой счетов и прочими страшилками, а потом предлагали решить вопрос якобы в правовом поле. Неизвестные подделывали бумаги, чтобы все выглядело правдоподобно. Мальчик был задействован в процессе путем такого же обмана. Его использовали в качестве курьера для сбора и отправки денег. Сейчас по уголовному делу он проходит как свидетель, ― рассказал знакомый семьи подростка.

Полицейские устанавливают потерпевших от незаконной деятельности мошенников, а также пытаются выйти на основных фигурантов.

Василий признался, что уже много раз пожалел о том, что не поделился нюансами своей работы с родителями. Они бы точно заподозрили неладное и уберегли его от страшной ошибки.

*Имя подростка изменено.