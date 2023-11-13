Нелегальных мигрантов будут ловить гаишники в Новосибирске

Борьбу с нелегальными гостями столицы Сибири проведут новосибирские инспекторы ГИБДД на дорогах города.

― С 13 по 17 ноября сотрудниками будет проводиться организованная проверка транспортных средств на постах и маршрутах патрулирования с целью выявления иностранных водителей и пассажиров, находящихся на территории Российской федерации с нарушением миграционного законодательства, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Подобные рейды проводятся в регионе регулярно.

Ранее редакция писала, что оперативники пограничного управления ФСБ по Новосибирской области задержали организованную группу, которая с января по октябрь 2023 года помогала мигрантам незаконно пребывать и жить в Новосибирске. В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело.