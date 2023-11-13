ФСБ проведет штурм оперного театра в Новосибирске

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета пройдут антитеррористические учения «Экран». Они запланированы на 14 ноября. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Будут отрабатываться различные способы нейтрализации террористов и освобождения заложников. Также планируется эвакуация большого числа людей с организованной медпомощью.

– Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в Центральном районе Новосибирска и вблизи театра в связи с учениями не предполагается, – говорится в сообщении.

В связи с учениями оперативный штаб попросил новосибирцев отнестись с пониманием и выполнять все, что говорят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее редакция сообщала о том, что ФСБ рассекретила нарколабораторию в Новосибирске.