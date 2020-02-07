Бизнесмены стали реже жаловаться на Новосибирскую таможню

Количество жалоб на решения, действия или бездействия должностных лиц, поступивших начальнику Новосибирской таможни в 2019 году, сократилось в более чем в 3 раза – с 71 жалобы в 2018 году, до 22 жалоб в 2019 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Нередко решения таможенных органов вызывают несогласие декларантов. Как правило, это решения, касающиеся определения таможенной стоимости товаров и классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

В Новосибирской таможне напомнили, что при наличии спорных ситуаций, не обязательно идти в суд. Пожаловаться на решения, действия или бездействие таможенных постов и их должностных лиц можно обратившись к начальнику таможни.

По итогам рассмотрения жалоб в 2019 году, Новосибирской таможней принято решение об удовлетворении 1 жалобы (39 тысяч рублей возвращено заявителю в связи с изменением кода товара), 1 жалоба удовлетворена частично, отказано в удовлетворении по 3 заявлениям, остальные жалобы перенаправлены для принятия решения в вышестоящий таможенный орган – Сибирское таможенное управление.

— Отстаивая свои права, участники внешней торговли, по привычке идут в суд. Новосибирская таможня предлагает в спорных, по мнению декларантов, ситуациях использовать более простой, быстрый и удобный механизм – ведомственное обжалование. Проще говоря – обратиться с жалобой к начальнику таможни, — отметила начальник правового отдела Новосибирской таможни Жанна Грозная.

Преимущества ведомственного обжалования по сравнению с судебным порядком обжалования заключаются в более простой форме заявления и ускоренных сроках его рассмотрения – не более 1 месяца. За рассмотрение заявления в таможенных органах госпошлину платить не нужно, решение таможенного органа по жалобе вступает в силу немедленно после его вынесения, и, кроме того, у заявителя сохраняется право последующего обжалования решения таможенного органа или его должностного лица в судебном порядке.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни