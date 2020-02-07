В 2019 году в Новосибирске предприятий общественного питания стало на 9% больше

Рынок общественного питания Новосибирска в последние годы имеет стабильную тенденцию роста, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. По оценке специалистов управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, оборот общественного питания (за 11 месяцев 2019 года) составил 5,5 млрд руб. (темп роста 115,6 % к аналогичному периоду 2018 году).

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года городская сеть общественного питания насчитывает 2407 предприятий общественного питания (стационарных и нестационарных) на 119,8 тыс. посадочных мест.

За 2019 год в городе открылось 262 предприятия, закрылось 64 предприятия. Прирост сети за прошлый год составил 198 предприятий общественного питания или 9 % к 2018 году.

— Основным показателем услуг общественного питания является обеспеченность населения местами предприятий питания, – сообщил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Для Новосибирска он составляет 73,7 посадочных места на 1000 жителей. Это достаточно высокий показатель».

При этом количество предприятий национальных кухонь в Новосибирске превышает количество предприятий, предлагающих русскую кухню. Большинство заведений предлагает сразу несколько видов кухонь: азиатскую и европейскую, русскую и итальянскую, азиатскую, корейскую, японскую и другие. Из азиатских направлений лидирует кавказская, узбекская и японская кухни. Активно развивается грузинская кухня, стремительно развивается вьетнамское направление. Среди европейских кухонь наиболее популярна итальянская, далее следует немецкая.

С начала 2019 года в городе открылись три грузинских ресторана: «Хлеб и Нино» (Советский район), «Мишико», «Мегобари», хинкальные «Рэсторани», «Хинкалидзе» и «Мечтатели», а также кафе «Кахелеби», в котором представлена широкая линейка шашлыков. На Вокзальной магистрали открылось вьетнамское кафе «Chingu/Yossi», в ТРК «Ройял парк» – предприятие Pho Hua, также предлагающее блюда вьетнамской кухни. Впервые в городе появилось ставшее популярным предприятие, предлагающее густые вегетарианские супы-пюре в съедобных чашках из прессованного хлеба (кафе «Fast Soup»). Заметным событием стало открытие мясного ресторана «Горячий цех», здесь мясные блюда готовятся на открытом огне. По данным «Континента Сибирь», ресторан «Горячий цех» вошел в лонг-лист 100 лучших ресторанов России. На кофейный рынок города вышла омская сеть Skuratov Coffee, открывшая три своих предприятия.

Среди закрывшихся предприятий можно выделить рестораны «Жить хорошо», «Шанхай» (китайская кухня), ресторан «Урицкий», паб Twiggy, ресторан-бар «Джек Лондон», винный ресторан VINOZERNO. На месте первого ресторана сети «Печки-Лавочки» открылся его аналог «Любить по-русски». Сеть кофеен Organic Coffee закрыло два своих предприятия

В мэрии подчеркнули, что продолжается тенденция снижения количества летних кафе. В весенне-летний период 2019 года работало 131 летнее кафе на 8,3 тыс. посадочных мест. Число сезонных объектов в 2018 году уменьшилось на 3 % по сравнению с весенне-летним периодом 2018 года (в 2018 году – 135 летних кафе на 8,6 тыс. мест).

Фото: pixabay.com, автор- tpsdave