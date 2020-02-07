В НГТУ НЭТИ запустят кампусную систему

На следующей неделе председатель правления Национальной системы платежных карт Владимир Комлев проведет официальный запуск кампусной системы Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, сообщили в пресс-службе университета.

— Для нашего университета это важное событие, первый шаг к построению «умного кампуса», который мы хотим создать в НГТУ НЭТИ. Данные кампусной системы смогут дать нам много объективной информации о том, как распределяются потоки наших студентов, как они пользуются теми или иными объектами университета с тем, чтобы сделать их работу более удобной для наших студентов. Единая электронная карта позволит комфортно пользоваться разными сервисами университета, например, она будет работать вместо бумажного читательского билета в библиотеке. Надеюсь, теперь наши студенты будут ходить туда чаще! — говорит ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Отмечается, что кампусная система внедрена, в первую очередь, для обеспечения безопасности студентов и сотрудников вуза, а также сохранности их персональных данных. Сервер для кампусного проекта был специально заказан из США. Универсальную кампусную карту можно использовать как пропуск в учебные корпуса, общежития, Дворец спорта НГТУ НЭТИ и прочие здания университета, а также как читательский билет. На кампусную карту также можно получать заработную плату и стипендию, использовать ее для совершения денежных переводов, снятия наличных, оплаты покупок и услуг, в том числе с использованием современных способов бесконтактных расчетов.

Как рассказали в пресс-службе НГТУ НЭТИ, в университете уже выдано 14 000 кампусных карт. Для монтажа пропускной системы потребовалось 10 км кабеля. Стоимость проекта составляет 15,8 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ