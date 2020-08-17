Бизнесу моногородов обещают поддержку

Фонд поддержки моногородов готов предложить бизнесу, работающему на этих площадках в Сибири, льготные займы от 5 млн до 250 млн рублей под 0% и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых, а также софинансировать совместно с регионом в размере 95/5 строительство и реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятиям. Также фонд может выдавать займы на проекты ГЧП, МЧП и концессии, займы лизинговым компаниям от 5 млн до 1 млрд рублей на срок до 15 лет под 0-5% годовых, приводит Сибирский окружной информационный центр слова зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректора некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирины Макиевой. Такие займы выдаются на проекты, связанные с теплоснабжением и освещением, обновлением общественного транспорта, а также могут быть выделены на лизинг медицинского оборудования. Об этом Макиева заявила в ходе онлайн-семинара «Академия.web» в конце минувшей недели. В нем приняли участие представители более 50 моногородов из 8 субъектов Сибирского федерального округа.

— Сибирским регионам необходимо активнее сотрудничать с фондом, привлекать федеральные средства в развитие своих моногородов. Создание комфортной городской среды и создание благоприятного инвестиционного климата — это зона ответственности органов власти и показатель их эффективности, — подчеркнул полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, общая сумма инвестиций, привлеченных в ТОСЭР «Линево», составила уже порядка 2 млрд рублей, создано более 400 рабочих мест.

— Регион за последние два года выделил на строительство сетей уже более 80 млн рублей, но этого недостаточно. Поэтому мы очень ждем поддержку от фонда, — добавил он.

По данным полпредства, на территории СФО расположено 52 моногорода, в которых проживает около 3 миллионов сибиряков. Это 17% населения округа. В Новосибирской области два моногорода: рабочие поселки Линево и Горный.

Фото с сайта Фонда моногородов