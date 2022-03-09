Бизнесу может не хватить чековой ленты

Ретейлеры могут столкнуться с нехваткой чековой ленты, предупредили производители и аптечные сети, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в крупных аптечных сетях.

Выходом из ситуации может стать переход на электронные чеки, говорят эксперты.

Наличие проблемы подтвердили генеральный директор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

По их словам, это связано с прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России.

Филлипов подчеркнул, что запасы чековой ленты закончились у двух из четырех поставщиков, а перспективы дальнейших отгрузок непонятны. Ее цена выросла в 3,6 раза до 250 рублей за рулон. Текущих запасов в «Ригле» хватит на один квартал, добавил он.

В свою очередь Синатов ожидает серьезный дефицит чековой ленты в апреле 2022 года. Сейчас стоимость чековой ленты выросла в два раза, а к апрелю она подорожает еще минимум на 20%, считает он.

При этом в «Магните» пока не наблюдают нехватки чековой ленты – поставщики продолжают ее отгружать, рассказали в компании. Тем не менее торговая сеть допускает перебои с поставками и прорабатывает варианты альтернативных поставок, в том числе из Китая. Также «Магнит» будет минимизировать печать дополнительной информации для покупателей, а также ускорит переход на электронные чеки.

Эксперты также напомнили, что поставки термобумаги прекратили южнокорейская Hansol Paper и финская Jujo Thermal Kauttua (JTK). Китайская Henan продолжает поставлять сырье, но сократила объемы.

В Минпромторге заявили, что при росте потребления и ограничения импортных поставок возможно увеличение объемов производства чековой ленты в соответствии с запросами рынка, что позволит удовлетворить внутренний спрос и избежать дефицита.