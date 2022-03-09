Максимальная ставка по депозитам в Банке «Левобережный» выросла до 22,5% годовых

Помимо увеличения доходности, банк установил единую ставку для любой суммы размещения. Ранее чем больше средств размещал предприниматель, тем выше была ставка. Теперь она одинаково высокая при минимальной и при максимальной сумме депозита. Получить повышенную на 0,15% годовых ставку можно, разместив средства в ОНЛАЙН-офисе.

Банк «Левобережный» открывает депозиты юридическим лицам и ИП на сумму от 200 тысяч до 300 млн рублей. В зависимости от активности бизнеса и востребованности денежных ресурсов можно выбрать депозит «Краткосрочный» на 1-30 дней или другие более длительные, на срок до 365 дней. Есть депозит с ежемесячной выплатой процентов – «Максимальный плюс», с возможностью частичного снятия средств – «Фиксированный», а также с пополнением и снятием – «Гибкий». Самую высокую процентную ставку банк предлагает по депозиту «Максимальный» без дополнительных опций (выплата процентов производится в конце срока, снятие и пополнение не предусмотрено).

Депозиты Банка «Левобережный» – это финансовые инструменты, которые позволяют аккумулировать и перераспределять свободные денежные средства компании, а также эффективно управлять ими. Ознакомиться со всеми рублевыми депозитами и выбрать подходящий под цели своего бизнеса можно на сайте.

По вопросам обслуживания обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 и в офисы Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на депозит онлайн, и вам перезвонит специалист.