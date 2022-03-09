На днях станет известно, смягчат ли экс-прокурорам меру пресечения

Через несколько дней, 11 марта, состоится рассмотрение апелляционных жалоб бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и его заместителя Андрея Турбина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления судебного департамента. Напомним, в середине февраля суд Центрального района Новосибирска в качестве меры пресечения в отношении обоих подозреваемых избрал содержание под стражей до 14 апреля. Апелляция на это решение поступила 18 февраля от Владимира Фалилеева и 21 февраля — от Андрея Турбина.

Стоит отметить, что аресты и отставки прокурорских работников на территории Новосибирской области продолжаются уже несколько лет. В начале октября 2018 года по собственному желанию ушла с поста первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Турбин также написал рапорт об увольнении. Вскоре после ухода основных замов отправили в отставку и Владимира Фалилеева. В ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.