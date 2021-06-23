Бизнесу не хватает открытого неба

Эксперты компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика IT-решений для индустрии, провели исследование бронирований авиабилетов за рубеж представителями бизнеса за первое полугодие 2021 года, сравнили их с «доковидными» показателями и выяснили, с какими странами удалось сохранить деловые связи, а какие по-прежнему остаются закрытыми для деловых путешественников, несмотря на восстановление авиасообщения.

По данным исследования, доля перелетов за рубеж сократилась с 21% в «доковидном» 2019 году до 5% в 2021. При этом число бронирований достигло лишь 12% от объемов 2019 года, а чаще всего в 2021 году представители бизнеса путешествовали в страны ближнего зарубежья.

— Самые востребованные зарубежные направления 2021 года – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, а самое популярное направление 2019 года – Германия, потеряла 98% объемов бизнеса. Чаще всего в командировки за рубеж отправляются представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, ИТ- и телеком-компаний, — сообщают эксперты.

По словам Юлии Липатовой, управляющего директора компании «Аэроклуб», сокращение доли зарубежных направлений на 16% говорит о том, что доступных на сегодня рейсов недостаточно для полноценного восстановления командировочной активности бизнеса. Сложившаяся ситуация серьезно усложняет логистику, приводит к дополнительной консалтинговой нагрузке на агентства и «поднимает» в рейтинге направлений те страны, которые сами по себе не являются пунктом назначения для бизнес-путешественников, но оказываются для них единственно возможным пересадочным хабом.