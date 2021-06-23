Новые пандемийные ограничения в Новосибирске: половину выгонят

На внеочередном заседании правительства Новосибирской области, как уже ранее анонсировалось, режим повышенной готовности продлили до конца сентября. Кроме того, с 1 июля вступает в силу ряд ограничений, касающихся спортивных и культурных мероприятий, за исключением государственных праздников. Прочие торжественные мероприятия уходят под запрет. На спектакли и соревнования зрителей пустят, но залы должны быть заполнены только на 50%. Участники всероссийских и международных состязаний, проходящих в регионе, будут к ним допущены только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее 72 часов до дня соревнований. Об этом сообщил министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Напомним, на оперативном заседании в понедельник, 21 июня губернатор области Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до конца сентября, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Соответствующую просьбу ранее озвучил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. 22 июня Минздрав области привлек около 1200 студентов старших курсов Новосибирского государственного медуниверситетов и Новосибирского медицинского колледжа к усилению больниц и поликлиник. На 23 июня в регионе было развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики коронавируса, область получила 433 029 доз «Спутника V», ЭпиВакКороны и КовиВака.

По данным Роспотребнадзора России, в Новосибирской области за последние сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусом, погибло 8 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболело 45699 человек, выздоровело 40967 человек, 2009 человек погибли. Уровень летальности в регионе на сегодня составляет: 4.40%. Новая волна заболевания, судя по статистике ведомства, в регионе началась после майских каникул. По количеству ежедневно регистрируемых заболевших область сейчас находится на уровне показателей декабря 2020 года.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня подписал указ о нерабочих днях в столице с 15 по 19 июня в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, потом вынужденные каникулы были продлены. 22 июня Собянин в своем блоге написал, что с 28 июня все рестораны и кафе Москвы переводятся на «бесковидный» режим. Их посещать смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев, либо с отрицательным ПЦР-тестом, действующим три дня. О каких-либо мерах поддержки бизнеса в связи с очередными вынужденными каникулами власти Москвы не сообщают.

В 11 регионах России уже введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. В Сибири в этот список входит Кемеровская область. Власти региона обязали в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% работников организаций и индивидуальных предпринимателей ряда сфер, а также госслужащих.