«Сибалюкс» хочет участвовать в программе реновации жилья в Новосибирске

— Мы бы очень хотели участвовать в программе реновации жилья в Новосибирске. Мы уже работаем с такими проектами в разных городах России, а также в странах Ближнего и Дальнего зарубежья, но в Новосибирске, где расположено наше производство, пока не получается, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС представитель ООО «Сибалюкс» Владимир Красношапка.

В Новосибирске продукция компании использовалась для реновации двух нежилых объектов. Для сравнения: в Новом Уренгое в рамках региональной программы была проведена реновация девятиэтажного жилого дома.

— Это был экспериментальный проект. Местное правительстве тестировало разные материалы для программы реновации. Это здание было первым, где использовались композитные панели. Результат понравился и в этом году наша продукция будет использоваться при капитальном ремонте большого многоэтажного дома, — поясняет Красношапка.

К органам власти Новосибирской области представители компании обращались с предложением провести реновацию зданий, расположенных на красных линиях гостевых маршрутов перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею. Но пока все переговоры не увенчались успехом.

Кроме того, компания борется с последствиями резкого роста цен на металл. Для этого на площадке завода устанавливается новое оборудование, которое позволит сократить процесс поставок и убрать часть посредников.

— Мы хотим установить у себя оборудование по очистке металла от масла. Это позволит нам расширить рынок для покупки сырья, снизить его себестоимость и повысить качество, — говорит представитель завода «Сибалюкс». — Работая с посредниками, мы нередко сталкиваемся с не самой лучшей очисткой металла, что приводило к не очень хорошим последствиям в готовой продукции — браку, который мог выявляться на здании, и нам приходилось переделывать работу. Внедрение линий на собственном производстве позволит нам полностью решить эту проблему.

Объем инвестиций в оборудование Владимир Красношапка не назвал, но подчеркнул, что это собственные средства компании.

Производитель композитных панелей завод «Сибилюкс» построен в Новосибирской области в 2014 году. Является одним из первых резидентов ПЛП. В 2020 году компания произвела 1,5 млн кв. м продукции, за 2021 год — 746 тысяч кв. м. По сравнению с прошлым годом, объем производства вырос на 20%. По словам Владимира Красношапки, мощности завода сейчас загружены на 80%. Пока дальнейшее строительство и расширение производства на предприятии не планируется.