Бизнесу предложили новый рекламный инструмент

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией развития интерактивной рекламы, в минувшем году российский рынок интернет-рекламы впервые преодолел рубеж в 1 триллион рублей. Этот объем включает традиционные виды рекламы и инновационные форматы, такие как классифайды, маркетинг влияния, аудиореклама, рекламные сообщения в мессенджерах и через мобильных операторов, а также ретейл-медиа. По оценкам АРИР, общий объем рынка составил 1,2 триллиона рублей, что на 53% больше, чем годом ранее.

Значительное влияние на динамику рынка оказали ретейл-медиа ― рекламные инструменты на платформах электронной коммерции. Участники рынка предлагают все больше инструментов, позволяющих продавцам привлекать внимание к своим товарам на онлайн-площадках.

Например, недавно Авито Реклама представила новый сервис, предназначенный для самостоятельного запуска рекламных кампаний юридическими лицами. Это позволит отечественным компаниям повысить узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов.

Как заявили представители пресс-службы компании, данный шаг соответствует долгосрочной стратегии «Авито», направленной на развитие рекламных технологий. В частности, в первом квартале текущего года рекламодатели увеличили свои инвестиции в имиджевые кампании внутри сервиса на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, используются технологии рекомендаций и обезличенные данные о предпочтениях пользователей. На основе анализа интересов и поведения аудитории алгоритмы подбирают и показывают наиболее релевантную рекламу. Например, пользователю, который искал услуги няни и детскую одежду, скорее всего, будет показана реклама семейного автомобиля или ипотечного кредита, пояснили в пресс-службе.

Согласно прогнозам аналитиков из Easy Commerce и Okkam, объем рынка ретейл-медиа в текущем году достигнет 891 миллиарда рублей, что соответствует росту на 73%. По оптимистичным оценкам, весь рекламный рынок, включая ретейл-медиа, вырастет на 30–38%. В случае реализации негативного сценария рост составит 17–19%.