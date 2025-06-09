Более 150 гостиниц в Новосибирской области с сентября могут уйти в тень

В Новосибирской области уже почти 400 коллективных средств размещения туристов. Этот список включает в себя гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и т.д. По сравнению с 2024 годом он вырос на 9%.

― В прошлом году в гостиницах региона остановились почти 1,5 миллиона человек. За четыре месяца 2024 года в регионе зарегистрированы уже 825 тысяч поездок, ― отметил Евгений Хацкевич, начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

В аналитическом отчете Банка России поясняется, что, помимо традиционных направлений Центральной России, Северо-Запада и Юга, в 2025 году продолжилось перераспределение туристических поездок между другими регионами России. В частности, туристы активнее поехали в Новосибирскую область. По итогам 2024 года регион попал в топ-10 популярных направлений по стране с показателем в 3,4 млн турпоездок.

— Это способствует более равномерному распределению спроса и несколько снижает остроту ограничений на стороне предложения, что сдерживает рост цен, ― подчеркивается в докладе.

По данным отчетности, в этом году владельцы сибирских гостиниц и баз отдыха в летний туристический сезон ожидают более высокого спроса на услуги размещения, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что в реестре Росаккредитации сегодня находятся 232 средства размещения. Напомним, пройти сертификацию предприниматели должны до 1 сентября 2025 года. Судя по данным статистики, реестр пополняется достаточно медленно. На середину апреля в нем были около 200 средств размещения.

Сейчас в списке «одну звезду» получили четыре объекта размещения, расположенные в Новосибирске и области, «две звезды» — 15, «три звезды» — 39, «четыре звезды» — 26, у двух гостиниц Новосибирска ― «пять звезд». Более 110 объектов выбрали категорию «без звезд».

У двух из списка статус в реестре прекращен, у 21 ― приостановлен. То есть фактически в списке Росаккредитации только 209 гостиниц.

Аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь ранее поясняла Infopro54, что после первого сентября 2025 года все средства размещения, не включенные в реестр Росаккредитации, не смогут работать. По ее мнению, это приведет к формированию «серого» рынка, так как предприниматели просто снова уйдут в тень.

Напомним, с 2025 года в Новосибирске начали взимать туристический налог. В первом квартале гостиницы и прочие средства размещения заплатили в бюджет 19 млн рублей. Однако предприниматели заявляют, что платит эти налоги только часть участников рынка. Представители УФНС о Новосибирской области на Дне предпринимателей отмечали, что только 200 отелей подали отчет и заплатили налоги. Кроме того, бизнес недоволен распределением средств, которые он перечислил в бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что возвратные и невозвратные тарифы появятся в гостиницах Новосибирска.