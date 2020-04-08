Бизнесу разрешили гасить отложенные из-за кризиса налоги с рассрочкой

— Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза — с 30% до 15%. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер. В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев — так, как мы это уже сделали для микропредприятий, — прокомментировал новые меры поддержки бизнеса в своем третьем обращении 8 апреля президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, также на ближайшие шесть месяцев.

— Однако специально обращал внимание правительства РФ после встречи с предпринимателями: не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки, — пояснил президент.

Он также поручил правительству РФ с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

— Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать. Считаю справедливой следующую формулу: помогать прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, — предупредил Путин.

Кроме того, глава государства напомнил губернаторам регионов РФ, что предоставляя им дополнительные полномочия, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно.

— У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населённом пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей, — отметил Путин. — При этом нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести.

Президент заявил, что в регионах продуманно и аккуратно нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы.

— Должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности, — добавил Владимир Путин.

По его словам, в каждом субъекте Федерации должен быть сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную, системную роль для экономики субъектов.

Фото с сайта kremlin.ru