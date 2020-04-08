Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

В зоопарке мертвый сезон

Областные и городские власти совместно займутся поддержкой Новосибирского зоопарка, чтобы уберечь его от последствий режима самоизоляции.
  • 08/04/2020, 19:55
Автор: Игорь Смольников
зоопарк
На период карантина с арендаторов зоопарка арендная плата взиматься не будет.

Апрель для Новосибирского зоопарка — стартовый месяц высокого сезона. Животные, уходившие в зимнюю спячку, по большей части уже проснулись, близится  пора «свадеб» (а это дополнительная интрига для зрителей), а увеличение доли погожих дней делает плотным зрительским поток. На период от апреля и до октября зоопарк, без преувеличения, становится одним из «градообразующих предприятий» Новосибирска. Возможно, финансовая составляющая этого понятия не топовая, но имиджевая — точно. Зоопарк для Новосибирска — один из флагманских брендов, безотказный аттрактив для межрегионального туризма.

Исключением из этого многолетнего правила станет апрель-2020 — месяц, в который вся культурно-развлекательная инфраструктура России в буквальном смысле споткнулась о пандемию и карантин. Для зоопарка, заведения напрямую зависимого от гостевого трафика, нынешняя ситуация стала очень трудной. В некоторых городах Западной Европы уже готова повториться в умноженном числе история горемычного жирафа Мариуса. Правда, с другой аргументацией.

— Насколько мне известно, в некоторых европейских зоопарках уже обсуждается вопрос об эвтаназии крупных животных, потому что их нечем стало кормить, — отметил в ходе брифинга мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Дескать, нет посещаемости — нет и средств для содержания. Посещаемость не просто снизилась, она нулевая. Потому в Европе вопрос ставится уже вот так. У нас в стране малые и частные зоопарки хотя бы не подходят к проблеме подобным образом. Они не просто распродают животных, а пытаются куда-то их пристроить, так как содержать их у себя они теперь не могут.

Как подчеркнул Анатолий Локоть, сохранение зоопарка в Новосибирске — задача принципиальная. И сокращение коллекции, а тем более «принцип Мариуса» — варианты непредставимо кошмарные, даже умозрительно не обсуждаемые. Животных нужно кормить, обслуживать их санитарные потребности, их нужно согревать.

— Текущие ежедневные расходы на зоопарк (без капитальных вложений) — от 700 до 750 тысяч рублей, — констатировал Анатолий Локоть. — Если бы зоопарк работал, расходы с лихвой бы перекрывались — это позволяет посещаемость в нормальных обстоятельствах. Но сейчас такой возможности, разумеется, нет. Поэтому я обратился к губернатору Новосибирской области, наша позиция, позиция города была услышана. Губернатор и правительство области поддержали нашу просьбу, и сегодня решение фактически уже состоялось — решение о выделении 27,5 млн на поддержание зоопарка, чтобы он пережил этот трудный период, не потеряв ни одного животного, не ухудшив условия их содержания.

Как сообщил директор зоопарка Андрей Шило, сейчас на работе 70% персонала.

— Это от 75 до 95 сотрудников, — сказал он. — Число варьируется по дням недели. Прежде, в штатном режиме, работало 125 человек. Часть сотрудников перешла на удаленную работу, другая часть — в административных отпусках. Сотрудники старше 65 лет отправлены в отпуска по листку нетрудоспособности, как заведомо входящие в группу риска. Несмотря на то, что людей стало меньше, все необходимые текущие работы по уходу за животными выполняются, поддерживается в порядке территория зоопарка. Как раз сейчас у нас идет активная пересадка животных в уличные вольеры.

В вольеры засыпается свежий, очищенный песок, ведется озеленение территории. Перед каждой высадкой очередного перезимовавшего животного его вольер обрабатывается и дезинфицируется. Это важно, поскольку некоторые виды млекопитающих (в частности, куньи и виверровые), уязвимы к коронавирусным инфекциям  к его «звериным» штаммам.  

По словам Андрея Шило, обращения от малых зоопарков с просьбами приютить на время их питомцев большой зоопарк уже получал.

— Обычно просят приютить приматов, — сказал Шило. —  Яванских макак взять просят, макак-резусов. — Пока, впрочем, не берем.

Новосибирский зоопарк, как известно, не только зрелищный, просветительский и научный формат, но еще и обширный коммерческий кластер в виде арендаторов самой разной тематики — владельцев каруселей, разнообразных кафе, продавцов мороженого, сувенирной атрибутики, лакомств и разных обольстительных для детей безделушек. Для этого обширного сообщества внезапная пауза в обычном ритме зоопарка — стресс и травма. Поэтому на «период Х» с арендаторов зоопарка арендная плата не взимается.

Как резюмировал Андрей Шило, в чисто техническом смысле зоопарк готов к открытию буквально в любой день, но когда этот день наступит — пока неизвестно, все зависит от динамики эпидемиологической ситуации.

Фото автора

577

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

В муниципальные аптеки поступят 330 тысяч масок

08/04/2020, 17:52
Однако, никто не может спрогнозировать, насколько хватит этой партии.

В округе необходимо создать 10,5 тыс оборудованных койко-мест для оказания помощи пациентам с COVID-19

08/04/2020, 17:37
Места для приёма пациентов должны быть подготовлены заблаговременно.

Эксперты составили рейтинг жилых комплексов Новосибирска с обустроенными лоджиями

08/04/2020, 16:16
В городе доля ЖК с обустроенными лоджиями составляет 21,9%.

Актуальный разговор

«Сейчас самое время покупать компании у конкурентов»

Все материалы
Новости

Новосибирские таксисты сегодня не принимают заказы от двух агрегаторов

08/04/2020, 19:48

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 14,7%

08/04/2020, 18:59

Швейные предприятия и предприниматели региона наладили выпуск тканевых масок

08/04/2020, 18:46

Предприятия Госкорпорации Ростех возобновили работу

08/04/2020, 18:43

В Новосибирской области первые трактора вышли в поля

08/04/2020, 18:20

В муниципальные аптеки поступят 330 тысяч масок

08/04/2020, 17:52

В округе необходимо создать 10,5 тыс оборудованных койко-мест для оказания помощи пациентам с COVID-19

08/04/2020, 17:37

Эксперты составили рейтинг жилых комплексов Новосибирска с обустроенными лоджиями

08/04/2020, 16:16

В Новосибирске могут делать 1300 проб на коронавирус в сутки

08/04/2020, 16:02

Производители медизделий наращивают обороты

08/04/2020, 15:51

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Предпринимателям предложили антикризисную поддержку

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска