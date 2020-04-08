В зоопарке мертвый сезон

Апрель для Новосибирского зоопарка — стартовый месяц высокого сезона. Животные, уходившие в зимнюю спячку, по большей части уже проснулись, близится пора «свадеб» (а это дополнительная интрига для зрителей), а увеличение доли погожих дней делает плотным зрительским поток. На период от апреля и до октября зоопарк, без преувеличения, становится одним из «градообразующих предприятий» Новосибирска. Возможно, финансовая составляющая этого понятия не топовая, но имиджевая — точно. Зоопарк для Новосибирска — один из флагманских брендов, безотказный аттрактив для межрегионального туризма.

Исключением из этого многолетнего правила станет апрель-2020 — месяц, в который вся культурно-развлекательная инфраструктура России в буквальном смысле споткнулась о пандемию и карантин. Для зоопарка, заведения напрямую зависимого от гостевого трафика, нынешняя ситуация стала очень трудной. В некоторых городах Западной Европы уже готова повториться в умноженном числе история горемычного жирафа Мариуса. Правда, с другой аргументацией.

— Насколько мне известно, в некоторых европейских зоопарках уже обсуждается вопрос об эвтаназии крупных животных, потому что их нечем стало кормить, — отметил в ходе брифинга мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Дескать, нет посещаемости — нет и средств для содержания. Посещаемость не просто снизилась, она нулевая. Потому в Европе вопрос ставится уже вот так. У нас в стране малые и частные зоопарки хотя бы не подходят к проблеме подобным образом. Они не просто распродают животных, а пытаются куда-то их пристроить, так как содержать их у себя они теперь не могут.

Как подчеркнул Анатолий Локоть, сохранение зоопарка в Новосибирске — задача принципиальная. И сокращение коллекции, а тем более «принцип Мариуса» — варианты непредставимо кошмарные, даже умозрительно не обсуждаемые. Животных нужно кормить, обслуживать их санитарные потребности, их нужно согревать.

— Текущие ежедневные расходы на зоопарк (без капитальных вложений) — от 700 до 750 тысяч рублей, — констатировал Анатолий Локоть. — Если бы зоопарк работал, расходы с лихвой бы перекрывались — это позволяет посещаемость в нормальных обстоятельствах. Но сейчас такой возможности, разумеется, нет. Поэтому я обратился к губернатору Новосибирской области, наша позиция, позиция города была услышана. Губернатор и правительство области поддержали нашу просьбу, и сегодня решение фактически уже состоялось — решение о выделении 27,5 млн на поддержание зоопарка, чтобы он пережил этот трудный период, не потеряв ни одного животного, не ухудшив условия их содержания.

Как сообщил директор зоопарка Андрей Шило, сейчас на работе 70% персонала.

— Это от 75 до 95 сотрудников, — сказал он. — Число варьируется по дням недели. Прежде, в штатном режиме, работало 125 человек. Часть сотрудников перешла на удаленную работу, другая часть — в административных отпусках. Сотрудники старше 65 лет отправлены в отпуска по листку нетрудоспособности, как заведомо входящие в группу риска. Несмотря на то, что людей стало меньше, все необходимые текущие работы по уходу за животными выполняются, поддерживается в порядке территория зоопарка. Как раз сейчас у нас идет активная пересадка животных в уличные вольеры.

В вольеры засыпается свежий, очищенный песок, ведется озеленение территории. Перед каждой высадкой очередного перезимовавшего животного его вольер обрабатывается и дезинфицируется. Это важно, поскольку некоторые виды млекопитающих (в частности, куньи и виверровые), уязвимы к коронавирусным инфекциям — к его «звериным» штаммам.

По словам Андрея Шило, обращения от малых зоопарков с просьбами приютить на время их питомцев большой зоопарк уже получал.

— Обычно просят приютить приматов, — сказал Шило. — Яванских макак взять просят, макак-резусов. — Пока, впрочем, не берем.

Новосибирский зоопарк, как известно, не только зрелищный, просветительский и научный формат, но еще и обширный коммерческий кластер в виде арендаторов самой разной тематики — владельцев каруселей, разнообразных кафе, продавцов мороженого, сувенирной атрибутики, лакомств и разных обольстительных для детей безделушек. Для этого обширного сообщества внезапная пауза в обычном ритме зоопарка — стресс и травма. Поэтому на «период Х» с арендаторов зоопарка арендная плата не взимается.

Как резюмировал Андрей Шило, в чисто техническом смысле зоопарк готов к открытию буквально в любой день, но когда этот день наступит — пока неизвестно, все зависит от динамики эпидемиологической ситуации.

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