Бизнесу заменят штраф на предупреждение за первое административное правонарушение

Генеральная прокуратура поддержала позицию уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о необходимости урегулировать в КоАП порядок замены штрафа на предупреждение при первичном административном правонарушении.

— Установлено, что действующая редакция статьи 4.1.1 КоАП РФ (замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением) ставит в неравное положение хозяйствующих субъектов при назначении им наказания за совершение одного и того же нарушения законодательства о рекламе в зависимости от способа его выявления, что не отвечает принципу равенства всех перед законом, закрепленному в статье 19 Конституции Российской Федерации и статье 1.4 КоАП РФ. О необходимости упорядочения правил назначения наказания субъектам предпринимательства за административные правонарушения проинформировано Правительство Российской Федерации, — говорится в ответе первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина.

Ранее Титов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить позицию Федеральной антимонопольной службы в отношении замены административного штрафа для хозяйствующих субъектов на предупреждения. Дело в том, что согласно КоАП, за впервые совершенное административное правонарушение штраф подлежит замене на предупреждение, при условии, что нет причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также имущественного ущерба. Но из-за неверной трактовки положений ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ в ведомстве отказывают предпринимателям в замене штрафа на предупреждения.

В ФАС отказывают бизнесу в замене штрафа на предупреждение, ссылаясь на формулировку, которая действует сегодня. В ней говорится о правонарушении, «выявленном в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

— Территориальные управления ФАС отказывают предпринимателям в замене штрафа на предупреждение, если дело возбуждалось не в порядке, определенном федеральным законом №248-ФЗ «О государственном контроле…», а на основании решения о нарушении законодательства о рекламе, — отмечал Борис Титов.

Уполномоченный ссылался на судебную практику, подтверждающую неправильную трактовку статьи 4.1.1 КоАП РФ со стороны ФАС.