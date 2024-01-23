Путин закрепил статус многодетной семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи, в соответствии с которым многодетной в стране считается семья с тремя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предоставление поддержки такой семье осуществляется до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения на очной форме.

В соответствии с законом многодетным семьям гарантируются пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, а также ряд других мер поддержки, говорится в указе.

До этого в нашей стране не существовало единого определения статуса многодетной семьи, он также не был закреплен законодательно, и регионы были вправе определять критерии многодетности на индивидуальной основе.

Ранее редакция сообщала, что многодетным семьям хотят предоставить дополнительные выходные в году.