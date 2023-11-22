Благодаря аресту Audi A3 житель Новосибирска погасил долг по алиментам

Судебные приставы взыскали с алиментщика из села Криводановка долг в пользу троих детей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

В мае мужчина был должен 293 тысячи рублей. Он пошел в суд за перерасчетом, так как один из его детей уже вырос. Суд удовлетворил его просьбу. Тогда мужчина пришел к приставам с решением суда.

– В отделении судебный пристав-исполнитель составила акт о наложении ареста в отношении транспортного средства должника — Audi A3, – говорится в сообщении.

Тогда у беспечного отца в течении недели нашлись 87 тысяч рублей, которые он направил на оплату долга. Также у должника с зарплаты было удержано 72 тысячи рублей.

Таким образом алиментщик полностью погасил долг перед детьми с учетом перерасчета. Однако он должен будет продолжать выплачивать алименты еще двум детям до их совершеннолетия.

Ранее редакция сообщала о том, что 70-летнего предпринимателя будут судить за взятку приставу в Новосибирске.