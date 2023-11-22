Самолёт-невидимку СУ-57 начали собирать на Чкаловском заводе в Новосибирске

Объединенная авиастроительная корпорация запатентовала двухместный самолет тактической авиации, сверхзвуковой истребитель пятого поколения Су-57. Ростех заявляет, что подобной машины в мире не существует. У нового СУ-57 появится дополнительная опция в виде управляющего второго пилота, он сможет поражать цели в воздухе, на земле и даже в море. Кроме того, самолет станет незаметным для систем радиолокации и получит дополнительные топливные баки.

― Ожидается, что с 2024 года в ВКС начнут поставлять усовершенствованную версию Су-57 «второго этапа» с новыми двигателями, ― сообщают «Известия».

Двухместный «Су» будет выпускаться в трех вариантах: учебно-боевом, ударном — с оператором, и, впервые в мире, как лидер группы тяжелых беспилотников.

― Первую серийную машину уже начали собирать на авиационном заводе им. Чкалова, ― рассказал Infopro54 в оборонном комплексе региона.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Новосибирский авиационный завод передал Минобороны России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.