Незаконную перевозку «Белазов» заметили под Новосибирском

Несанкционированную перевозку запчастей «Белазов» зафиксировали на дороге в Искитимском районе. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.
Перевозка была замечена на дороге «Легостаево – Чемское». На место сразу выдвинулся передвижной пункт весогабаритного контроля, также был оповещен Ространснадзор.
– По прибытию на место были обнаружены двух трала с деталями «Белазов». Водителей не было, – отметили в сообщении.
Также у тралов были скученные номера. Чуть позже приехали инспекторы Ространснадзора и ГИБДД.
В связи с нарушением в прокуратуру направлено обращение.
Ранее редакция сообщала о том, что пост весового контроля открыли на дороге в Купино под Новосибирском.
Фото со страницы ТАУД по Новосибирской области в Вконтакте
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