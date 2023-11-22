Незаконную перевозку «Белазов» заметили под Новосибирском

Несанкционированную перевозку запчастей «Белазов» зафиксировали на дороге в Искитимском районе. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

Перевозка была замечена на дороге «Легостаево – Чемское». На место сразу выдвинулся передвижной пункт весогабаритного контроля, также был оповещен Ространснадзор.

– По прибытию на место были обнаружены двух трала с деталями «Белазов». Водителей не было, – отметили в сообщении.

Также у тралов были скученные номера. Чуть позже приехали инспекторы Ространснадзора и ГИБДД.

В связи с нарушением в прокуратуру направлено обращение.

Ранее редакция сообщала о том, что пост весового контроля открыли на дороге в Купино под Новосибирском.