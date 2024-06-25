Благодаря нацпроекту БКД добираться до отдаленных сёл станет проще в Новосибирской области

Среди ремонтных работ этого года объекты, ведущие к сельским территориям: «7 км а/д «Н-3016» — Высокая Поляна», «58 км а/д «К-15» — Пайвино» и «9 км а/д «Н-0804» — Тальменка». К поселку Высокая поляна в Черепановском районе отремонтируют 1,1 км дорог. К селу Пайвино в Маслянинском районе восстановят почти 4 км, а к селу Тальменка в Искитимском районе – 9,2 км.

— При планировании ремонтных работ мы всегда учитываем дальние населенные пункты, ведь безопасный проезд к ним также должен быть обеспечен. Значимость таких дорог высока: они ведут к районным центрам, по ним проходят школьные маршрут и грузовой транспорт, а также специальный транспорт экстренных служб для жителей данных населенных пунктов, — рассказал министр транспорт и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.