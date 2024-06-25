На 81% больше открыли вакансий компании малого бизнеса в Новосибирске

В Новосибирской области компании малого бизнеса активно ищут кадры. В начале 2024 года в регионе количество вакансий увеличилось на 81% (по России — на 35%). По количеству открытых вакансий от малого бизнеса Новосибирская область находится на 7-м месте в России.

— На регион приходится 3% от всех вакансий от компаний из малого бизнеса, открытых в стране за данный период, — уточнили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Работодатели малого бизнеса в этом году активно ищут рабочий персонал и менеджеров по продажам. Такие запросы составляют по 20% вакансий. Далее идут вакансии для строителей и специалистов на производство (по 15% вакансий). Чуть меньше вакансий (13%) открыто для водителей и курьеров. Стоит отметить, что в 2023 году самыми популярными были вакансии для специалистов из категории «Продажи и сервисное обслуживание».

Исследование показало, что потребность малого бизнеса в найме системных администраторов выросла на 176%, мастеров по ремонту оборудования — на 134%, а механиков — на 103%.

— Любопытно, что самый высокий рост спроса на персонал показывают компании из малого бизнеса, которые оказывают услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), а также частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%), — отмечают аналитики компании.

Средняя по Новосибирской области предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса составила 65,9 тысяч рублей. Это почти на четверть больше, чем в 2023 году. Однако, меньше, чем в среднем по России (70,8 тысяч рублей).

Напомним, соискатели Новосибирской области в мае могли встретить необычные вакансии. В их число вошли энерджайзер, агент 007 в области недвижимости, а также реставратор архивных и библиотечных документов.

В целом по России, лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва — на нее приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте — Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут — Краснодарский край, Свердловская и Московская области. При этом, самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99,8 тыс. рублей), Москве (95,4 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90,5 тыс. рублей).

Ранее редакция сообщала, что малый бизнес пустят на объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Новосибирске. В регионе создадут три многофункциональные зоны, места под которые уже определены.