Уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко снова выиграл Кубок Стэнли

Клуб «Флорида Пантерз», за который играет уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко, впервые победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли.

В седьмом матче финала, который проходил в гостях у «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида» одержала победу со счётом 2:1 и выиграла серию (4-3).

Тарасенко присоединился к команде в результате обмена в марте этого года. В 2019 году он уже становился чемпионом НХЛ, выступая за «Сент-Луис Блюз».

Стоит отметить, что также за команду играют несколько россиян Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Бобровский и Куликов завоевали свой первый в карьере Кубок Стэнли, Тарасенко стал двукратным обладателем трофея.

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