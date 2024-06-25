Уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко снова выиграл Кубок Стэнли

Клуб «Флорида Пантерз», за который играет уроженец Новосибирска Владимир Тарасенко, впервые победил в плей-офф НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли.
В седьмом матче финала, который проходил в гостях у «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида» одержала победу со счётом 2:1 и выиграла серию (4-3).
Тарасенко присоединился к команде в результате обмена в марте этого года. В 2019 году он уже становился чемпионом НХЛ, выступая за «Сент-Луис Блюз».
Стоит отметить, что также за команду играют несколько россиян Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Бобровский и Куликов завоевали свой первый в карьере Кубок Стэнли, Тарасенко стал двукратным обладателем трофея.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с нападающим Сергеем Широковым.
Источник фото: Хоккей Россия
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