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Благодаря прокурорам в Сибири предпринимателям выплатили более 3,5 млрд. рублей по контрактам

  • 30/01/2023, 10:56
задолженность предпринимателям по контрактам
В Новосибирской области только у Минздрава в 2022 году прокуроры насчитали задолженность по190 контрактам.

В прокуратуре подвели итоги работы по погашению задолженности перед предпринимателями по муниципальным и государственным контрактам в 2022 году.

В Алтайском крае «Городская больница № 2, города Рубцовск» выплатила задолженность по исполненным государственным контрактам перед 83 хозяйствующими субъектами на сумму более 40 млн рублей. По инициативе прокуратуры города главный врач медицинского учреждения привлечен к административной ответственности.

Благодаря принятым Зиминским межрайонным прокурором Иркутской области мерам муниципалитетом оплачена задолженность в размере 64 млн. рублей субъекту предпринимательской деятельности по контракту за выполненные работы по инженерной защите села Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока.

По требованию прокуратуры Красноярского края на имя начальника регионального ГУФСИН России, выплачена задолженность пенитенциарных учреждений края перед предпринимателями в сумме более 88 млн. рублей.

Прокурором Кемерово внесено представление главному врачу ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», кроме того виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в связи с наличием задолженности на сумму свыше 60 млн руб. перед более чем 20 субъектами предпринимательской деятельности. После принятых прокурором мер задолженность погашена.

Также «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» погасило задолженность в размере более 60 млн рублей перед 2 хозяйствующими субъектами по контрактам, заключенным в 2022 году на поставку технической соли и дорожного битума. Томская областная клиническая больница выплатила долг в размере 47,8 млн рублей поставщикам медицинского оборудования, а в Онгудайском районе республики Алтай МУП «Тепловодсервис» перечислило 44,5 млн рублей «Алтайэнрегосбыт» за поставку электроэнергии.

 – Прокуратурой Новосибирской области внесено представление региональному министру здравоохранения об устранении нарушений законодательства в связи с наличием у подведомственных учреждений в Ленинском, Октябрьском, Каргатском, Коченевском районах долгов по исполненным предпринимателями более чем 190 контрактам на сумму почти 24 млн руб. По результатам рассмотрения акта реагирования задолженность погашена в полном объеме, – говорится в сообщении пресс-службы Управление генпрокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

По состоянию на начало 2023 года задолженность перед предпринимателями по исполненным ими государственным и муниципальным контрактам составляет 235 млн руб. Прокуроры регионов Сибири продолжают принимать меры по защите их прав.

 

Ранее редакция сообщала о том, что более 85 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в регионе в 2022 году.

Фото с страницы Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу в Telegram

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Сибирь

Теги : прокуратура задолженность по контрактам долги перед предпринимателями


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