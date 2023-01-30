Куда выгоднее инвестировать в 2023

В настоящее время большинство инвесторов озабочены текущей экономической ситуацией в стране и решают вопрос, какие компании могут принести им хорошие деньги.

Блогер, основатель телеграм-канала «Лимон на чай» Евгений Коваленко отмечает, что наиболее перспективными являются вклады в компании, получающие доходы в России, а не из-за рубежа. так как первые чаще всего неликвидны из-за действующих санкций. Особенно рискованно связываться с нефтяными компаниями из-за непредсказуемого уровня добычи нефти.

Эксперт рекомендует обратить внимание к корпорациям, связанным с логистикой, кибербезопасностью, сектором удобрений или металлургии. Могут быть интересными и перспективными компании-монополисты в своей сфере, не имеющие крупных конкурентов.

Кроме того, Евгений Коваленко заявил, что вполне вероятен рост российских акций в этом году.

Ранее редакция сообщала, что Стратегия «купи и держи» в 2022 году перестала работать.

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