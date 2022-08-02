В Иркутской области будет реализован первый в России проект комплексного деревянного домостроения

На федеральных земельных участках в дер. Бурдаковка (Иркутская область) будет реализован первый в России масштабный проект комплексного деревянного домостроения, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ. Победившая в аукционе на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) компания «Стройэконом» из Иркутска построит здесь более 32,7 тыс. кв. м малоэтажного жилья.

— Проект должен быть реализован в течение восьми лет, а общая площадь застройки составит 21,7 га. В поселке инвестор разместит не менее 12 типов индивидуальных домов и не менее трех – блокированной застройки, добавили в пресс-службе. — Также с использованием деревянных несущих конструкций планируется строительство детского сада общей площадью около 2230 кв. м.

Также предусмотрено благоустройство и озеленение территории, создание общественных зон, спортивных и детских площадок.

— Жильё будет строиться на неиспользуемых федеральных участках, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ранее ДОМ.РФ сформировал список из 12 пилотных проектов комплексного деревянного домостроения в восьми регионах общей площадью 1,54 тыс. га, на которых планируется построить 2,3 млн кв. м. Застройка в этих посёлках будет вестись с использованием проектов из реестра Минстроя России, с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ. Посёлок в Бурдаковке – первый масштабный проект из пилотных, реализуемый на участках, переданных инвестору Институтом развития.

Земельный аукцион, который определит застройщика второго пилотного проекта, пройдёт 5 августа 2022 года. На торги выставлены участки общей площадью 48,6 га с градпотенциалом не менее 26 тыс. кв. м индивидуального жилья вблизи дер. Начапкино (Республика Башкортостан). При застройке этой территории также будет обязательным применение типовых проектов-победителей конкурса ДОМ.РФ.

Ранее редакция сообщала, что в поселке Ложок Новосибирского района построили первый в регионе многоэтажный дом с деревянным каркасом.