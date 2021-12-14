Благодаря сотрудничеству энергетиков и строителей подключен очередной объект

За 11 месяцев 2021 года в АО «РЭС» поступило порядка 8300 заявок на технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре, что на 42% превышает показатели прошлого года. При этом более 90% обращений являются электронными, что говорит о высоком спросе на дистанционные формы обслуживания, особенно в условиях пандемии. В целом, за отчетный период количество технологических присоединений к электросетям превысило 7000 шт.

Наряду с подключением к электросетям бытовых потребителей, энергетики осуществляют присоединение ключевых объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона.

Среди них много знаковых объектов – центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») СО РАН, реализуемый по нацпроекту «Наука», многофункциональная ледовая арена с новой станцией метро «Спортивная», возводимых в рамках подготовки к МЧМ-2023 года, и четвертый мост через Обь. А также осуществляется работа по технологическому присоединению предприятий агропромышленного комплекса и медицинских учреждений.

Отдельно стоит отметить сферу жилищного строительства. АО «РЭС», понимая всю социальную значимость и важность строительства жилья, выстраивает добрые партнерские отношения с ведущими строительными компаниями региона. И энергетики не просто обеспечивают надежное электроснабжение стройплощадок, а решают вопрос подключения площадки в комплексе с планами застройщика на развитие данной территории и предлагают возможность передачи построенных электросетевых объектов на последующее обслуживание в сетевую организацию.

Одним из успешных примеров можно считать сотрудничество АО «РЭС» и компании «Расцветай» по технологическому присоединению объектов жилищного строительства, в т.ч. «Дома на Шамшиных».

Подключение многоквартирного многоэтажного дома с помещениями для объектов обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой потребовало от энергетиков разработки и реализации схемного решения в стесненных условиях городской застройки с выполнением реконструкции существующей трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. В настоящее время присоединение объекта завершено, буквально 10 декабря застройщик получил акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Обеспечение стройплощадок в кратчайшие сроки достаточной электрической мощностью и своевременное завершение процедуры технологического присоединения способствует скорейшему окончанию строительных работ и вводу объектов в эксплуатацию. Так и сотни будущих жителей «Дома на Шамшиных» уже в новом году отметят новоселье.

И этот проект – далеко не единственный в портфеле компании, поэтому можно смело говорить, что АО «РЭС» вносит немалую лепту в развитие города и региона, его благоустройство и обеспечение комфортной жизни новосибирцев. Ведь недаром слоган энергетиков гласит: «Свет в Вашем доме – это мы!».