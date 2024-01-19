Благоустроенные по нацпроекту парки и скверы стали главными праздничными площадками Новосибирской области

В Новосибирске и в других городах региона прошли сотни праздничных новогодних мероприятий, которые посетили десятки тысяч человек. Главными местами притяжения стали парки, скверы и набережные, благоустроенные по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

В столице Сибири главными площадками стали семь городских новогодних локаций: Михайловская набережная, улица Ленина с новогодними фотозонами и арт-объектами, парк «Арена», Первомайский сквер, Театральный сквер с главной ёлкой города, Центральный парк и Заельцовский парк. За праздники там побывали десятки тысяч новосибирцев. На Михайловской набережной был создан каток и ледяной городок, которые стали любимыми местами активного досуга для горожан всех возрастов.

Фестиваль снега «Новосибирск – родина снежных баб» впервые проводился в новой локации, в парке «Арена», который в заключительный день фестиваля, 8 января, посетили 30 тысяч зрителей. Почти 15 тысяч горожан побывали на праздничных мероприятиях в остальных городских парках – Заельцовском парке и Дисперстном парке в Кировском районе. Здесь проходили фотоконкурсы и фестивали красок, новосибирцы создавали арт-объекты из снега и красок, детей развлекали аниматоры, работали катки, лыжни и горки.

Жители Бердска с удовольствием выбирали благоустроенный по федеральному проекту городской парк для зимних активностей. В этом году Искитимский парк имени Каратеева, благоустроенный в 2018 году с участием федеральных средств, подарил жителям праздничное настроение новогодними украшениями, горками, нарядной елкой. В городе Куйбышеве прошло 2 праздничных мероприятия: предновогодняя Каинская ярмарка и открытие снежного городка, мероприятия привлекли более 2 тысяч человек. Благоустроенная в 2023 году общественная территория по улицам Садовая, Островского в г. Тогучине также преобразились в праздничные дни – жители полюбили прогулки и фотографирование на фоне новых световых консолей.