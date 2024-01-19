Более 50 тысяч заявлений на продление единого пособия поступило в Новосибирской области

Продлить единое пособие в новом году решили более 50 тысяч жителей Новосибирской области.

— Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Социального фонда, — говорится в сообщении отделения СФР по Новосибирской области.

Напомним, что пособие было введено с 2023 года. Оно заменило несколько выплат на детей и беременным женщинам. Выплаты производятся семьям с доходами меньше прожиточного минимума на человека в регионе.

Стоит уточнить, что от доходов зависит и размер пособия. Он может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Ранее редакции сообщала о том, что детские пособия увеличатся с 1 января 2024 года в Новосибирске.