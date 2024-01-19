Режим ЧС из-за аварий на теплосетях ввели в Новосибирске

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирске. Решение об этом принято на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона. Этот штаб возглавляет вице-губернатор Сергей Семка.

Как отметил глава региона Андрей Травников, к сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. Именно это стало причиной введения ЧС.

В частности, он сообщил, что при заполнении системы теплоснабжения энергетики обнаружили новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. Это третий прорыв теплосети в данной локации за последние сутки, что сдерживает подучу теплы в дома Ленинского района.

Травников подчеркнул, что аварийные службы СГК ведут работу по устранению нового прорыва. Помощь управляющим компаний Ленинского района оказывают более 40 бригад, которые приехали в Новосибирск из других районов области.

Напомним, первая крупная коммунальная авария произошла в Новосибирске 11 января. Из-за прорыва теплотрассы без тепла остались более 2 тысяч домов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска. На пятые сутки тепла не было в 87 домах.

17 января из-за прорыва теплотрассы на Петропавловской в контур отключения попали около 200 домов. 14 человек обратились за медпомощью с термическими ожогами.

Как сообщила мэрия Новосибирска 18 января был обнаружен порыв теплотрассы на ул. Волховской,39. Ночью дефект был ликвидирован, к утру 19 января теплоснабжение домов восстановлено.

Ночью 19 января при запуске теплосети по ул. Петропавловской появилось повреждение на внутриквартальной трубе по ул. Титова. В СГК сообщили, что к обеду зона отключения была сужена до 6 многоквартирных домов. Устранить повреждение энергетики обещали сегодня к вечеру.

При этом прорывы теплотрасс 18 января произошли еще и на правом берегу Новосибирска – на ул Лазурной и Чаплыгина. В СГК пояснили, что на МЖК уже идет заполнение трубопровода, в центре города аварию планируют устранить к вечеру 19 января. В зоне ограничения теплоснабжения в центре находится 15 жилых домов.

Жители домов, попавших в зону отключения теплоснабжения, также сообщают об отключении горячей воды и света.

Губернатор Андрей Травников обратился к «Сибирской генерирующей компании» с просьбой привлечь в Новосибирск технических специалистов из других филиалов СГК.

Ранее редакция сообщала о том, что перерасчет за тепло после аварии получат жители левобережья Новосибирска.