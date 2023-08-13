Благоустройство набережной у озера Карачи могут завершить в 2025 году — в год столетия района

Благоустройство набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья»могут на год раньше — в 2025 году. Об этом сообщили в правительстве регионального правительства.

Напомним, в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области» в 2022 году Чановскому района была выделена субсидия в размере 3,8 млн. руб. на реализацию проекта по созданию объектов благоустройства набережной у озера Карачи «Сибирский берег здоровья».

Был разработан проект, он прошёл экспертную оценку. Согласно проекту, предполагается зонирование территории на пляжную зону и зону отдыха и развлечений, размещение амфитеатра со сценой, летнего кафе, малых архитектурных форм.

В марте текущего года был объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству. Победителем стал ИП Зенков Сергей Владимирович. Он согласился выполнить работы по благоустройству за 3,4 млн рублей (при начальной стоимости в 4,1 млн рублей). Контракт подписан 31 марта 2023 года.

На сегодняшний день проведена вертикальная планировка и огорожена территория. В 2024 году должны быть проведены земляные работы, в 2025 году — начаться возведение капитальных строений, а в 2026 году – озеленение территории. Но руководство района не исключает завершение работ уже в 2025 году — к столетию района.

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