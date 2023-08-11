В Новосибирской области нашли 300 гектаров земли для развития туризма

На территории Новосибирской области выявлено 11 земельных участков, предназначенных для туризма. Регион вошел в число лидеров по площади выявленных участков, сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области. Площадь территорий составляет 290 га.

— Потенциал развития туризма в регионе заключается в его уникальной природе. Новосибирская область характеризуется разнообразием природных комплексов: больших и малых рек, пресных и соленых озер, степей и лесостепей, гор, черневой тайги и сосновых боров, — отметила начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира Управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Елена Маркелова.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день таких объектов выявлено 9: кластер «Обские парки» на реке Обь, озера Карачи, Горькое, Островное, Чаны, Сартлан, Абрашинский карьер, Бердские скалы и Караканский бор.

На выявленных участках инвесторы смогут создать объекты туристского притяжения и современной инфраструктуры.

Начальник отдела земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Ольга Григоренко подчеркнула, что проект может помочь привлечь потенциальных инвесторов к развитию территории и эффективно управлять земельными ресурсами.

— Проект также оказывает положительное влияние на развитие региона, влечет увеличение числа рабочих мест за счет входящих в состав туристических кластеров объектов размещения туристов, ресторанов, кафе, досуговых и развлекательных центров, – рассказала она.

Напомним, основными условиями включения земельных участков в банк земли для туризма являются отсутствие прав физических и юридических лиц на эти земли, они не должны быть изъяты из оборота и не ограничены в обороте, а вид разрешенного использования земель должен быть связан с туризмом (туристическое обслуживание, природно-познавательный туризм и другие).

Проект Росреестра «Земля для туризма» стартовал в 2022 году. На сегодняшний день к нему присоединились 38 регионов России. На их территории к июлю 2023 году выявлено 349 пригодных для туристических нужд участков площадью 3799,8 га.

Максимальная общая площадь выявленных участков отмечается в Северо-Западном (860 га), Приволжском (830 га), Сибирском (600 га) федеральных округах. Среди регионов – у Республики Карелия (850 га), Республики Башкортостан (470 га), Новосибирской области (290 га).

В Новосибирской области в последние годы активно развиваются разные направления туризма. Новосибирская область вошла в десятку пилотных регионов по развитию научно-популярного туризма. По сведениям регионального минэкономразвития, регион занимает 12 место в Национальном туристическом рейтинге регионов России по итогам 2022 года, ежегодно область посещают порядка 2 млн туристов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске назвали первые «земли для туризма».