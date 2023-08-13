Ученые МФТИ разработали приложение для телефона, способное определять свежесть продуктов

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали мобильное приложение для определения свежести продуктов. Оно с помощью Wi-Fi сигнала может определять свежесть продуктов, не нарушая их целостности.

— Можно выделить физические и химические критерии спелости. Например, при созревании фруктов увеличивается содержание сахара в них. Это изменяет диэлектрические свойства внутренней среды плода. Эти свойства влияют на уровень Wi-Fi-сигнала, пропущенного через продукт. По сути, антенна — это компактный анализатор. Для его полноценной работы необходимо было написать программное обеспечение, что и было выполнено, — рассказал один из авторов разработки руководитель лаборатории радиофотоники Центра фотоники и двумерных материалов, ведущий научный сотрудник НИЦ телекоммуникаций МФТИ Дмитрий Филонов.

По заверениям ученого, приложение сможет распознать, дозрела ли спрятанная под плотной кожурой мякоть арбуза и не прокис ли творог, скрытый под заводской упаковкой.

На начальном этапе для проведения экспериментов исследователи использовали два смартфона: один раздавал сигнал Wi-Fi, а другой его принимал. При этом изучаемый объект устанавливался между устройствами. Таким образом минимизировалось воздействие внешних факторов. В дальнейшем, объяснил Дмитрий Филонов, можно будет обойтись одним телефоном.

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